Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag, 03.09.2021, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen 1er BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der BMW war am rechten Fahrbahnrand in der Jahnstraße, auf Höhe des Spielplatzes Rheinuferstraße abgestellt.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

