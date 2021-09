Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Roller beschädigt - Täter festgenommen -

Breisach - Am Sonntag, 05.09.2021, um 05:45 Uhr, haben drei betrunkene Heranwachsende einen Roller der Marke Piaggio in der Rheintorstraße in Breisach umgeworfen. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Geschädigte selbst hatte die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert. Nachdem die Täter zunächst flüchteten, konnten sie im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Bei allen dreien wurde eine Alkoholisierung zwischen 1,0 Promille und 1,8 Promille festgestellt, zudem war einer der jungen Männer im Besitz einer geringen Menge Haschisch. Entsprechende Strafverfahren wurden durch das Polizeirevier Breisach eingeleitet.

