POL-FR: Staufen: Zeugensuche nach Überholvorgang

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 12.00 Uhr, kam es auf der neuen Verbindungsstraße der L123 zwischen Grunern und Staufen zu einem Unfall während eines Überholvorgangs.

Ein schwarzer Mercedes wollte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen und setzte zum Überholvorgang an. Als er auf Höhe eines Motorrades an diesem vorbeifuhr, scherte dieses ebenfalls zum Überholen aus und streifte hierbei den Mercedes. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Beide Unfallbeteiligten machten bei der polizeilichen Unfallaufnahme abweichende Angaben zum Unfallhergang.

Gesucht werden nun Zeugen, die den Überholvorgang der beiden Fahrzeuge beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Das Polizeirevier Müllheim ist unter der Telefonnummer 07631 1788-0 für Hinweise erreichbar.

