Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Unbekannter tritt auf Kopf von jungem Mann ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.25 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Tatverdächtigen und einem jungen Mann.

Der junge Mann wurde mehrfach in Richtung Kopf geschlagen. Als dieser am Boden lag, wurde von Seiten des Täters gegen den Kopf des am Boden liegenden getreten.

Ein Zeuge ging dazwischen und konnte Schlimmeres verhindern. Der Geschädigte erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Tatverdächtigen sind nur wenige Details bekannt. So soll er dunkle Hautfarbe gehabt und ein weißes Oberteil mit einer Aufschrift an der Vorderseite getragen haben. Er ist anschließend in Richtung Innenstadt geflohen.

Das Polizeirevier Freiburg Nord (0761/8824221) hat die Ermittlungen aufgenommen.

ts

