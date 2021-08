Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm, Blaubeuren - Nicht mehr fahrtauglich

Vier Autofahrer zog die Polizei am Dienstag und Mittwoch in Ulm und Blaubeuren aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Dienstag stoppte die Polizei gegen 21.45 Uhr einen 36-Jährigen in der Alb-Donau-Straße in Donaustetten. Der Fahrer des VW roch nach Alkohol. Nach einem Alkoholtest musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gleich erging es am Mittwoch kurz vor 1 Uhr einem 25-Jährigen in der Schwilmengasse. Er war mit einem E-Scooter ist starken Schlangenlinien unterwegs und stürzte. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten und ein Arzt nahm ihm Blut ab.

Zwei Autofahrer durften am Dienstagnacht gegen 22 Uhr in Blaubeuren ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Bei einem 19-jährigen VW-Fahrer bestand der Verdacht, dass er sein Auto unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Er musste Blut abgeben und sieht einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen. Eine Stunde später stoppte die Polizei einen 50-Jährigen in der Blaubergstraße. Der Mann roch nach Alkohol. Dass er zu viel Alkohol intus hatte, bestätigte der Alkomattest. Seinen Audi musste er stehen lassen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

