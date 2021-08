Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dienstgebäude beschädigt

Unbekannte beschädigten mehrere Fenster von Montag auf Dienstag in Schnaitheim.

Ulm (ots)

Unbekannte waren in den Nachtstunden an dem Dienstgebäude in der Straße "Am Rathaus". Mehrere bis zu 20cm große Steine warfen sie gegen Fensterscheiben. Durch die Tat gingen drei Scheiben zu Bruch. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

