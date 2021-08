Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener pöbelt herum

Einen Platzverweis erhielt ein Mann am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zeugen riefen die Polizei gegen 19.45 Uhr. Ein 52-Jähriger pöbelte in einer Lokalität am Hans-Krebs-Garten. Die Beamten trafen den betrunkenen Mann dort an und erteilten ihm einen Platzverweis. Dem kam er nur zögerlich nach, leistete dem letztendlich jedoch Folge. Dabei beleidigte er die Polizisten. Er sieht nun einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen.

+++++++ 1541267

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

