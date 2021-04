Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210421.6 Itzehoe: Einbruch in Gartenlaube

Itzehoe (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in einem Itzehoer Kleingartengelände machte ein Täter Beute im Wert von mehr als tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 19.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter in das Gartengelände in der Georg-Löck-Straße am Stadtrand von Itzehoe. Er suchte dort eine Parzelle und die sich darauf befindende Hütte auf und drang gewaltsam in diese ein. Aus dem Inneren stahl er einen Generator, einen Gasgrill, einen Akkuschrauber sowie diverse alkoholische Getränke. Des Weiteren hebelte er eine zweite Hütte auf und entwendete aus dieser einen Rasenmäher. Der Gesamtwert der Beute dürfte sich auf rund 1.200 Euro belaufen, der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

