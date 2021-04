Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210421.3 Brunsbüttel: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstagabend haben unbekannte Jugendliche ein Banner am Impfzentrum in Brunsbüttel zerstört. Nähere Hinweise auf die Identität der Personen liegen aktuell nicht vor, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr meldete sich ein Verantwortlicher der Einrichtung bei der Polizei, nachdem junge Leute ein Hinweis-Banner am Gebäude des Impfzentrums in der Bojestraße zum Teil von der Wand gerissen haben. Die Täter flüchteten, eine Suche nach ihnen verlief negativ. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro p

Hinweise auf die Randalierer nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell