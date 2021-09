Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt (12.09.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Schweizer Straße. Ein 60-Jähriger war mit einem Elektrozweirad ohne Beleuchtung unterwegs. Ohne Beteiligung anderer stürzte der Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Polizisten bemerkten bei ihm eine starke Alkoholfahne, was eine Blutprobe durch einen Arzt nach sich zog. Da für sein Zweirad kein Versicherungsschutz bestand, ermittelt die Polizei gegen ihn jetzt wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Versicherung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell