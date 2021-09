Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fluorn-Winzeln Autofahrer prallt aus Unachtsamkeit gegen geparkten BMW 12.09.2021

Fluorn-Winzeln (ots)

Aus Unachtsamkeit hat ein 45-jähriger PKW-Fahrer am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Rötenberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war aus Richtung Rötenberg kommend unterwegs und kollidierte auf Höhe des Gebäudes Nr.13 mit einem BMW, der am rechten Fahrbahnrand stand. Dieser wurde noch durch den Aufprall nach rechts gegen eine Mauer gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell