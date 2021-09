Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer streift Grundstücksmauer - eine Person verletzt (13.09.2021)

Brigachtal (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 63-Jähriger kam mit einer Mercedes A-Klasse auf der Fahrt in Richtung Villingen nach rechts von der Straße ab. Er streifte eine Mauer und kam Höhe eines Hauseingangs zum Stehen. Dabei erlitt eine 96-jährige Mitfahrerin Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Mercedes, an dem die Airbags ausgelöst hatten, entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden an der Mauer bezifferte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

