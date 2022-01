Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei ermittelt nach Einbruchdiebstahl in Groß Grönau

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.01.2022 - Groß Grönau

Am Freitag, 07.01.2022, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.45 Uhr ist es in der Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter drangen über eine gewaltsam geöffnete Tür in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zur Tat machen kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße in Groß Grönau wahrgenommen habe, melde sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 bei den Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg