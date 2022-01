Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch durch Dacheinstieg in Supermarkt

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.01.2022 - Sandesneben

Samstagabend (08.01.2022) hatten Einbrecher einen Supermarkt in Sandesneben heimgesucht. Beute machten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen keine - offenbar störte sie die ausgelöste Alarmanlage.

Gegen 23.30 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam über das Dach auf den Dachboden des Marktes in der Hauptstraße ein. In Folge dessen schlug die Alarmanlage an, worauf die Täter ohne Diebesgut die Flucht ergriffen.

Wer Hinweise auf diese Personen geben kann oder wer ansonsten Auffälligkeiten im Bereich des Supermarktes in der Hauptstraße wahrgenommen hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell