Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Bargeld nach Ablenkungsmanöver aus Handtasche

Ratzeburg (ots)

07. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 05.01.2022 - Reinbek

Gestern Mittag (05.01.2022) ist es vor einer Sparkassen SB-Filiale in Reinbek, Am Ladenzentrum zu einem Diebstahl gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hob eine 87-jährige Frau aus Reinbek gegen 13.00 Uhr Geld bei der Sparkassen Filiale ab. Unmittelbar nachdem sie die Bank verlassen hatte, wurde sie von einer 30 bis 40 Jahren alten Täterin angesprochen und mit Fragen nach Arztpraxen abgelenkt, so dass die Senioren ihre Handtasche mit dem Bargeld außer Acht, in ihrem mitgeführten Rollator, ließ. Ein zweiter Täter gab so gleich vor Geld wechseln zu wollen, nahm sich unvermittelt die nicht mehr im Zugriffsbereich der Seniorin befindlichen Handtasche und entwendete daraus das Bargeld (mittlerer dreistelliger Betrag).

Anschließend entfernten sich das Täterpärchen zu Fuß über die Holländerbrücke in Richtung des Wohngebietes Reinbek-Hinschendorf.

Zur weiteren Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass beide Täter eine FFP-Maske sowie eine Wollmütze getragen haben.

Wer das Tatgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, melde sich bitte bei den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell