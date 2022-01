Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Lütau

Ratzeburg (ots)

06. Januar 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.01.2022 - Lütau

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 06. Januar 2022 kam es gegen 12:50 Uhr an der Kreuzung B 209 (Alte Salzstraße)/ Basedower Weg in Lütau zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren ein 48-jähriger und ein 30-jähriger Lauenburger in einem Ford S-Max die B 209 in Richtung Lauenburg. Eine 44-jährige Fahrerin aus der Nähe von Lauenburg befuhr zusammen mit einem 38- Jährigen sowie ihrer 13- jährigen Tochter in ihrem VW Touareg den Basedower Weg und wollte die B209 in Richtung Gülzow überqueren. An der Kreuzung übersah sie aus unbekannten Gründen den vorfahrtsberechtigten Ford und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei überschlug sich der VW Touareg. Die Lauenburger aus dem Ford sowie die 13- Jährige aus dem VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 44- und der 38- Jährige aus dem VW wurden schwer verletzt. Lebensgefahr kann bei beiden nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachten zur Unfallursachenermittlung angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Straße teilweise voll gesperrt werden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

