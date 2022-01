Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit E-Roller

Ratzeburg (ots)

05. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 04.01.2022 - Ahrensburg

Am 04. Januar 2022 kam es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Roller.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr gegen 15:30 Uhr eine 70-jährige VW-Golf- Fahrerin aus der Nähe von Ahrensburg von einem Grundstück herunter und wollte in die Hagener Allee einbiegen. Ein 16-jähriger Ahrensburger fuhr zur gleichen Zeit mit einem E-Roller verbotswidrig auf dem linken Fußweg der Hagener Allee in Richtung Stadtmitte. Die 70-jährige Fahrzeugführerin übersah den 16-Jährigen und dieser konnte nicht rechtzeitig anhalten, so dass dieser gegen den VW Golf fuhr. Der Roller- Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der E-Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell