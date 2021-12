Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Unfall auf Hauptstraße

Wilsum (ots)

Am Montagabend kam es auf der Hauptstraße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger war gegen 18.40 Uhr in seinem Ford Mustang in Richtung Emlichheim unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Mann gegensteuerte, geriet er mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 18-Jährigen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

