Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fünf Verletzte bei Unfall

Meppen (ots)

Am Montagabend kam es auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Der 21-jährige Fahrer eines VW war mit vier weiteren Insassen gegen 17.30 Uhr auf der Süd-Nord-Straße unterwegs. Als er nach links auf die Bundesstraße abbog, übersah er den Lkw eines 38-Jährigen, der in Richtung Meppen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Eine Mitfahrerin im VW wurde dabei schwer, alle weiteren Insassen sowie der Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell