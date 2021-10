Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Abend des 13.10.2021 gegen 19:10 Uhr in der Hartmannstraße in Ludwigshafen mit einem E-Scooter kontrolliert. Vor Fahrtantritt hatte er nach eigenen Angaben einen Joint geraucht. Der junge Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der 19-Jährige kann mit einem Bußgeld von bis zu 3000,- Euro und einem Fahrverbot rechnen.

