Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Ein Zeuge meldete am Morgen des 13.10.2021, gegen 10:45 Uhr, dass er einen beschädigten Motorroller auf dem Ebertparkplatz in Ludwigshafen aufgefunden habe. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung wird festgestellt, dass der Motorroller zuvor entwendet wurde. Der Eigentümer hatte bisher noch keine Strafanzeige bezüglich des Diebstahls erstattet. Der Roller wurde in der Zeit vom 12.10.2021, 20:00 Uhr bis 13.10.2021, 08:00 Uhr im Schwalbenweg in Ludwigshafen gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

