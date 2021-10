Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin unsittlich berührt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, 13.10.2021, gegen 20:15 Uhr befand sich die geschädigte Fußgängerin auf dem Weg von der Frankenthaler Straße in Richtung Hauptbahnhof Ludwigshafen. In der Lorientallee griff ihr ein unbekannter Täter ans Gesäß. Er setzte daraufhin seinen Weg in Richtung Frankenthaler Straße fort. Der Täter wird durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben:

- männlich - ca. 16-18 Jahre alt - sehr schlank - ca. 180cm groß - dunkelhäutig - schwarze Jogginghose - schwarzer Kapuzenpullover - helle Sneakers - zur Tatzeit trug er eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell