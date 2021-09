Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fahrgast fordert Geld

Am Montag bedrohte ein Unbekannter einen Taxifahrer in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 4.15 Uhr beförderte der 54-jährige Taxifahrer einen Fahrgast und ließ ihn in der Ebertstraße aussteigen. Beim Aussteigen drohte der Unbekannte dem Taxifahrer mit einem Messer und forderte Geld. Der Taxifahrer versuchte dem Unbekannten das Messer weg zu nehmen. Dabei entwickelte sich ein Gerangel und der 54-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus, wo seine Verletzung ambulant behandelt wurde. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem unbekannten Mann. Der soll etwa 180cm groß gewesen sein und hatte wohl blondes schulterlanges Haar. Er trug eine Mütze und war schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlunge aufgenommen.

