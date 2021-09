Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Radler gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 59-Jähriger am Sonntag bei Achstetten zu.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr mit seinem Cube Pedelec einen Feldweg von Laupheim in Richtung Bronnen. In einer abschüssigen langezogenen Linkskurve verlor der Mann auf Kies die Kontrolle über sein Rad und stürzte alleinbeteiligt. Bei dem Sturz erlitt der 59-Jährige schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Rad schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

