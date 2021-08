Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warnhinweis vor wiederholter Betrugsmasche - Ältere Bürger im Fadenkreuz der Betrüger

Celle (ots)

In dieser Woche kam es in ganz Niedersachen, so auch im Landkreis Celle, zu einer Reihe von Betrugsversuchen und vollendeten Taten zum Nachteil von älteren Bürgern. Dabei machten sich die Täter erneut die Betrugsmasche "DHL-Service mit Bezahlungsvariante Nachnahme" zunutze.

Geschädigte erhalten z.Z. Corona-bedingt von ihrem Postzusteller einen DHL-Abholschein für ein vermeintliches Paket. Bei der Postfiliale stellte sich heraus, dass der Abholschein für einen dort hinterlegten Brief nur unter der Bedingung eingelöst werden kann, wenn eine dreistellige Summe direkt vor Ort bezahlt wird. In Erwartung eines zuvor telefonisch vereinbarten Schriftstücks zur Auflösung eines angeblich abgeschlossenen Gewinnspielvertrages sollte die Sendung angenommen werden und die Geschädigten die geforderte Nachnahmesumme bezahlen. Bei den Postsendungen handelt es sich um einen Brief mit einem Schriftstück - ohne aussagekräftigen Inhalt, ohne Absender und Unterschrift, mit der Überschrift "Vertragsauflösung".

Die Polizei bittet darum zukünftige Paketsendungen und Abholscheine genauestens zu prüfen und bei unbekannter Herkunft die Annahme zu verweigern. Sie sollten auf keinen Fall für etwas zahlen, dass sie nicht bestellt haben - die Post ist lediglich der Übermittler und erstattet später nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell