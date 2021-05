Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit selbst bedrucktem Pkw-Kennzeichen unterwegs in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 54-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Montag, gegen 10.30 Uhr, fiel Polizeibeamten aus Varel in der Straße "Auf der Gast" ein Pkw auf, an dem sich offensichtlich ein selbst bedrucktes Kennzeichen befand. Dieses stimmte zudem inhaltlich nicht mit dem Kennzeichen überein, das tatsächlich für den Pkw ausgegeben war. Die Polizei leitete gegen den 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Rastede ein Strafverfahren ein und untersagte ihm die Weiterfahrt.

