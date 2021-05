Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten in Zetel - 71-jähriger Pkw-Fahrer übersieht bevorrechtigten Pkw

Zetel (ots)

Am Montag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven die Straße "Osterende" in Zetel. Er beabsichtigte nach links in die Kirchstraße abzubiegen, als er einen von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der bevorrechtigte Pkw war mit einer vierköpfigen Familie besetzt. Beide Elternteile im Alter von 32 und 34 Jahren sowie zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren verletzten sich leicht.

