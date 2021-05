Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 21.05.-24.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 04.05.2021, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Toyota Yaris. Die Beschädigungen befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen zu kümmern. Verkehrsunfallflucht/ Gefährdung des Straßenverkehrs Am Sonntag, 23.05.2021, gg. 02:02 Uhr, wurde ein verunfallter Pkw Daimler auf der Kreisstraße 94, Wiarder Altendeich im Wangerland, gemeldet. Ein verantwortlicher FahrzeugführerIn kann vor Ort nicht festgestellt werden. Der Unfallverursacher befuhr die Kreisstraße 94, von Hooksiel kommend, in Fahrtrichtung Horumersiel. Kurz vor Kaisershof kommt das Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf wurde versucht gegenzulenken, dabei brach der Pkw nach rechts aus und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit auf der angrenzenden Weide liegen. Im Nachgang konnte eine 29-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 39-jähriger Beifahrer ermittelt werden. Die mutmaßliche Fahrerin des Pkw stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Entsprechende Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber zu den o.g. Unfallsachverhalten werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell