Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers -Zeugenaufruf-

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Dienstag, dem 18.Mai, ca. 15:50 Uhr, kam es in der Werftstraße, unweit der Börsenstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei männlichen Radfahrern. Dabei fuhr der Unfallverurscher vom Gehweg kommend auf die Fahrbahn ein und stieß mit einem dort fahrenden Radfahrer zusammen. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Süden. Er soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein und kurze Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jaccke. Bei seinem Rad soll es sich um ein Mountainbike in unbekannter Farbe gehandelt haben. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei WHV, Tel.: 04421-9420, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell