Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand bei Haftbefehlsvollstreckung

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde am 13.10.2021 in Ludwigshafen die Wohnanschrift des Verantwortlichen durch Polizeikräfte aufgesucht. Der 24-Jährige sollte im Verlauf der Maßnahme durch Polizeikräfte gefesselt werden. Hierbei wehrte er sich derart, dass schließlich das Distanzelektroimpulsgerät angedroht werden musste. Daraufhin ließ der Verantwortliche seine Arme auf den Rücken führen und konnte gefesselt werden. Bei dem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin, ein Polizeibeamter und der 24-Jährige leicht verletzt. Der Haftbefehl konnte schließlich vollstreckt werden. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

