POL-KN: Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) - Wechselseitige gefährliche Körperverletzung (12.06.2021)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am späten Samstagabend in der Goldenbühlstraße in Villingen gekommen. In einem Hinterhof gingen zunächst ein 42-jähriger sowie ein 45-jähriger Tatverdächtiger auf einen 24-jährigen Geschädigten los. Der 24-Jährige schlug daraufhin mit einem Metallstück auf die Angreifer ein. Ein weiterer 32-jähriger Mann griff schlichtend in die Auseinandersetzung ein und wurde letztlich ebenfalls durch Schläge verletzt. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen des Polizeireviers Villingen war die Handgreiflichkeit bereits beendet. Die deutlich alkoholisierten Beteiligten solidarisierten sich schließlich gegen die Einsatzkräfte und zeigten sich bezüglich der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ. Die "Streithälse", welche allesamt nur leicht verletzt wurden, müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

