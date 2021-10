Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Containerbrand auf Baustelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.10.2021, wurde die Polizei gegen 21:40 Uhr zu einem Brand eines Containers auf einer Baustelle in der Eugen-Martin-Straße gerufen. Vor Ort stellte die Polizei einen Sanitärcontainer fest, welcher bereits in Vollbrand geraten war. Die Freiburger Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, denen am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0761-8822880 zu melden.

kj/ml

