POL-PB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, Freitag, 18.06.21, 20:15 Uhr

Paderborn, Querweg/Widukindstraße (ots)

Ein 46-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw, Opel die Widukindstraße in Paderborn in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Querweg beabsichtigte er, nach rechts in Fahrtrichtung Borchener Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer, seinen Fahrweg kreuzenden, 46-jährigen Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerweg überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

