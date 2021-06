Polizei Paderborn

POL-PB: Drei verletzte Zweiradnutzer

Paderborn (ots)

(mb) Bei Verkehrsunfällen sind am Donnerstag eine Elektrorollerfahrerin, eine Radlerin und ein Radfahrer teils schwer verletzt worden.

Eine 30-jährige Frau fuhr gegen 09.35 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Rad- und Fußweg an der Dubelohstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Fischteiche stürzte sie auf einer Fahrbahnunebenheit. Ein Passant eilte der Frau zur Hilfe und verständige den Rettungsdienst. Die Verletzte kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Am Heierstor übersah eine 31-jährige VW-Golf-Fahrerin gegen 12.45 Uhr eine entgegenkommende Radfahrerin (24). Sie kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrads und die Radlerin stürzte. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und konnte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Um 16.40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Radfahrer einen Straßenteil der Husener Straße in Verlängerung der Schorlemer Straße stadteinwärts. Aus einer Grundstückszufahrt bog ein 74-jähriger Audifahrer in die Straße ein. Der Radler kollidiert mit der Front des Autos und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell