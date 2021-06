Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person, Freitag, 18.06.2021, 15:45 Uhr

Paderborn, Wilhelmshöe (ots)

Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitagnachmittag in Paderborn. Ein 57jähriger Pkw-Führer befuhr mit seinem Pkw, Ford die Straße Wilhelmshöhe in Fahrtrichtung Elsen und beabsichtigte, nach rechts auf den Heinz-Nixdorf-Ring abzubiegen. Dabei übersah er eine 40-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw Dacia im Einmündungsbereich vor ihm bereits verkehrsbedingt wartete. Bei der Kollision verletzte sich die sich die Fahrzeugführerin leicht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell