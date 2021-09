Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Autodiebstahl, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von einem versuchten Autodiebstahl in der Innenstadt mitbekommen haben. Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntagnachmittag (05.09.21) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr an der Münsterstraße vom Hinterhof eines Wohngebäudes einen Pkw zu entwenden. Er wollte den blauen Mercedes Benz Coupé auf einen gelben Abschleppwagen aufladen. Ein Zeuge sprach den männlichen Täter an, daraufhin flüchtete dieser mit dem Abschleppwagen in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug ein blaues T-Shirt sowie eine bunte Shorts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei in Emsdetten bittet Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, sich zu melden unter Telefon 02572/9306-4415.

