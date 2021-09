Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Bargeld aus Opferstöcken gestohlen

Hopsten (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter hat am Samstagnachmittag (04.09.21) gegen 15.20 Uhr zwei Opferstöcke in der Kirche Peter und Paul an der Hauptstraße in Halverde aufgebrochen und daraus kleine Mengen Bargeld entwendet. Die Kirche in Halverde ist täglich von 9 bis 18 Uhr öffentlich zugänglich. Als er während seiner Tat von einem Zeugen angesprochen wurde, stieg der Unbekannte in einen weißen Klein-Lkw mit grauer Plane und flüchtete vom Tatort in Richtung Hopsten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und hatte eine untersetzte Statur. Er hatte kurze, blonde Haare. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer kurzen Hose. Darüber hinaus führte er eine weiße Plastiktüte mit sich. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Fluchtfahrzeug geben können, sich zu melden unter Telefon 05451/591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell