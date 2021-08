Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld und Zigaretten aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus ihrem Auto hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 23-Jährige am frühen Morgen meldete, wurden aus ihrem Opel Astra Bargeld und eine Packung Zigaretten gestohlen.

Der Pkw war in der Eisenbahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 48 abgestellt. Als die Frau gegen 6.30 Uhr in den Wagen einstieg, stellte sie fest, dass Sachen aus dem Innenraum verschwunden sind.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Die 23-Jährige konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie ihr Auto abgeschlossen hatte.

Hinweise auf verdächtige Personen und mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell