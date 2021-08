Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall endet an Hauswand

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in der Mannheimer Straße mit seinem Transporter einen Auffahrunfall verursacht. Der 31-Jährige erkannte den verkehrsbedingten Bremsvorgang des Vordermanns offensichtlich zu spät. Er krachte auf das Heck des VW Passats, der dadurch an eine Hauswand krachte. An den Fahrzeugen, sowie der Hauswand entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Passats wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |elz

