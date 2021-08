Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag am Barbarossaring einen Fußgänger zu Fall gebracht. Der Mann verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin von der Bismarckstraße in den Barbarossaring abbiegen. Sie musste an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren, übersah sie den Fußgänger, der den Zebrastreifen überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Fußgänger stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell