Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger Transporter

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein verdächtiger Transporter ist den Beamten am Donnerstag in Enkenbach-Alsenborn ins Auge gefallen. Der Renault war am Nachmittag aufgefallen, unter anderem weil dessen Insassen Fassadenreinigungen und Malerarbeiten gegen Barzahlung anboten. Bei der Kontrolle der Beiden, händigten sie den Beamten zwar eine Reisegewerbekarte aus. Diese war jedoch abgelaufen. Den Männern wurde die weitere Tätigkeit untersagt und die Gewerbekarte sichergestellt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell