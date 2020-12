Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fund Kinderfahrrad

HermeskeilHermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 10.12.2020, gg, 18.45 Uhr, meldeten Passanten ein Kinderfahrrad, welches am Fahrbahnrand der L 165, von Hermeskeil kommend in Fahrtrichtung Züsch, Höhe des ehemaligen Firmengelände Felke, liegen würde. Personen wurden nicht gesichtet. Es gab keinerlei Hinweise auf einen möglichen Unglücksfall. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung zur Polizeiinspektion Hermeskeil verbracht. Es handelt sich um ein pinkfarbenes Kinderfahrrad, blaue Schutzbleche und gelbe Griffe. Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Sachlage erbittet die Polizei Hermeskeil.

