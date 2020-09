Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag gegen 15.00 Uhr überholte eine 45-jährige BMW Fahrerin ein vor ihr fahrendes Fahrzeug auf der Oststraße in Fahrtrichtung Schorndorfer Straße. Beim wieder Einscheren nach rechts fuhr in diesem Moment eine 19-jährige Opel Astra Fahrerin von der Stephanstraße nach rechts in die Oststraße ein. Die BMW Fahrerin musste dadurch nach links ausweichen und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Mercedes Benz einer 53-Jährigen. Durch die Kollision wurden zwei 3 und 5 Jahre alte Mädchen im BMW sowie die Mercedes Benz Fahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten und ein Gesamtsachschaden von etwa 38.000 Euro entstand.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall nach Ampelausfall mit einer schwer sowie drei leicht verletzten Personen

An der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord wollte am Samstag um kurz vor 23.00 Uhr ein aus Richtung Ludwigsburg kommender 26-jähriger VW Polo Fahrer nach links zur Autobahnauffahrt Richtung Heilbronn abbiegen. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und der 26-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt zweier in Richtung Ludwigsburg fahrender Fahrzeuge. Zunächst kollidierte er mit dem Seat Leon einer 50-Jährigen, welche auf dem linken Fahrstreifen fuhr und anschließend noch mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die 50-jährige Seat Fahrerin schwer und ihr 52-jähriger Mann leicht verletzt. Der 26-jährige VW Polo Fahrer als auch ein 47-jähriger Mitfahrer im Renault erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 40.000 Euro und alle drei Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zum Ausleuchten der Unfallstelle hatte die Feuerwehr Ludwigsburg zwei Fahrzeuge mit drei Einsatzkräften eingesetzt. Für die Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

