Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Am Freitag (03.09.) gegen 17:10 Uhr wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem Auffahrunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 57-Jährige befuhr zusammen mit einem 58-jährigen Motorradfahrer aus Ringe (Landkreis Grafschaft Bentheim) die Bauernschaft Weiner. Im Bereich einer Rechts-vor-Links Kreuzung musste der 58-jährige Motorradfahrer aufgrund eines von rechts kommenden, bevorrechtigten 22-jährigenTraktorfahrers abbremsen. Der hinter ihm fahrende 57-jährige Motorradfahrer fuhr daraufhin zuerst auf das Motorrad seines Begleiters auf und anschließend gegen den an der Front des Traktors angebrachten Packer. Der Traktorfahrer und der 58-jährige Motorradfahrer aus Ringe blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.800 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell