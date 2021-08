Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Handtasche aus Kleinwagen gestohlen

Bramsche (ots)

Auf einem Parkplatz am Kiewenweg stahlen Unbekannte am Sonntag aus einem Ford Fiesta eine Handtasche. Der oder die Täter schlugen an dem roten Kleinwagen zwischen 16.30 und 18.05 Uhr eine Seitenscheibe ein und gelangten dadurch an die lilafarbene Tasche. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

