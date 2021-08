Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Katalysator gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Karlstraße machten sich Unbekannte am Sonntag an einem Opel Astra Caravan zu schaffen. Der oder die Täter entfernten mit einem Werkzeug den Katalysator des schwarzen Kombis und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

