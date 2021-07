Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Golf überschlägt sich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 27.07.2021, gegen 21:40 Uhr, ist ein Pkw an der Walsroder Straße in Langenhagen gegen einen Betonpfeiler und einen Metallzaun gekracht und hat sich überschlagen. Der 19-Jährige Fahrer verletzte sich leicht, der Beifahrer (20 Jahre) jedoch erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 19-Jährige mit seinem VW Golf die Walsroder Straße aus Richtung Reuterdamm kommend in Richtung Krähenwinkel entlang. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Der Golf schleuderte über den angrenzenden Rad- und Gehweg und prallte gegen einen Betonpfeiler und ein Eisentor. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Anwohner riefen die Polizei und die Rettungskräfte hinzu. Rettungswagen transportierten den leicht verletzten Fahrer und seinen schwer verletzten Beifahrer (20 Jahre alt) ins Krankenhaus.

Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 7000 Euro geschätzt. Sie ließ das Fahrzeug abschleppen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nzj, ms

