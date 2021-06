Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210625.4 Halstenbek: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Halstenbek (ots)

Nachdem es bereits am 21. Juni 2021 in Halstenbek zu einer Sachbeschädigung durch Steinwürfe zum Nachteil einer Softwarefirma gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich eine Gruppe von drei bis fünf Personen gegen 01.30 Uhr dem Objekt in der Gärtnerstraße aus Richtung der Industriestraße. Die Unbekannten beschädigten nach Erreichen des Firmengebäudes insgesamt 23 Fenster / Glasscheiben durch Steinwürfe und richteten damit einen Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro an. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und alarmierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort inklusive der Industriestraße wahrgenommen haben. Sie sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell