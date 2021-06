Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210625.5 Horst: Mehr als nur Unfug - Zeugen gesucht!

Horst (ots)

Am Donnerstag haben Unbekannte auf dem Schulhof einer Horster Schule Vandalismus betrieben. Sie beschädigten Fahrräder und stahlen Ventile. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände der Grundschule in der Schulstraße. Sie suchten die Fahrradständer an der Sporthalle auf und entfernten von acht dort abgestellten Bikes Ventile oder richteten sonstige Schäden an.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell