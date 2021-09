Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Steinfurt (ots)

Am Freitagnachmittag (03.09.) hat es auf der Westladbergener Straße (B 475) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 14.00 Uhr waren in Höhe der Anschlussstelle zur A 1 zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 54-jährige Frau aus Lüdinghausen fuhr mit ihrem VW Multivan aus Richtung Saerbeck kommend. In Höhe der Anschlussstelle zur A 1 wollte sie nach links auf die Autobahn Richtung Dortmund auffahren. Während des Abbiegevorgangs kam ihr ein 59-jähriger Mann aus Hörstel mit seinem Mercedes-Benz entgegen, der aus Richtung Ladbergen kommend in Richtung Saerbeck fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Mercedes-Benz touchierte durch die Kollision noch einen Sattelzug. Der Fahrer, ein 54-jähriger Mann aus Ladbergen, stand mit seinem Fahrzeug an der Haltelinie der Autobahnabfahrt und wollte nach links Richtung Ladbergen fahren. Der Mann aus Hörstel wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Frau aus Lüdinghausen verletzte sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 56.000 Euro.

